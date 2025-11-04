Addio a Massimo Pelagatti | l' ultimo saluto in cattedrale
Porta Sant’Andrea piange la scomparsa di Massimo Pelagatti, venuto mancare all’età di 70 anni. Quartierista fin dalla nascita, è stato consigliere del biancoverde dal 2003 al 2006, ricoprendo il ruolo di vicerettore al fianco di Faliero Papini.“Massimo ha speso energie e cuore per il Sant’Andrea. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
La salma di Massimo è esposta alla Misericordia di Arezzo, mentre i funerali si terranno mercoledì 5 novembre alle ore 11 in Cattedrale