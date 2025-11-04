Addio a Luigi Iazzi | Protagonista della cultura e di una politica ricca di valori

BRINDISI – È stato uno dei protagonisti dello scenario culturale e dell'impegno politico brindisino. All'età di 73 anni, dopo una malattia, si è spento Luigi Iazzi.Negli anni '70 è stato dirigente della federazione giovanile del Pci di Brindisi. Nel decennio successivo ha fatto parte della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

