Addio a Luca Luchena l’anima del Calcio Veneto for Disable
Lutto nel mondo dello sport paralimpico padovano: è mancato nella notte Luca Luchena, fondatore e storico vicepresidente del Calcio Veneto for Disable, squadra oggi affiliata al Calcio Padova. Aveva dedicato una vita intera allo sport inclusivo, portando avanti, con passione e visione, l’idea che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
Pietro Giannetto ufficializza il suo addio a Cateno De Luca e Sud chiama Nord: “Non condivido le imposizioni dall’alto e le ingerenze esterne. #GiardiniNaxos non e’ merce di scambio”. LEGGI L’ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook