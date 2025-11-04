Addio a Luca Luchena l’anima del Calcio Veneto for Disable

Padovaoggi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo dello sport paralimpico padovano: è mancato nella notte Luca Luchena, fondatore e storico vicepresidente del Calcio Veneto for Disable, squadra oggi affiliata al Calcio Padova. Aveva dedicato una vita intera allo sport inclusivo, portando avanti, con passione e visione, l’idea che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Addio Luca Luchena L8217anima