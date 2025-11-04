Addio a Lô Borges leggenda della musica brasiliana

È morto il 2 novembre 2025 a Belo Horizonte, nello stato di Minas Gerais, Lô Borges, celebre cantautore e chitarrista brasiliano, all'età di 73 anni. Come riportato dal portale Folha de S.Paulo, l'artista era stato ricoverato nelle settimane precedenti a causa di una grave insufficienza multiorgano, probabilmente legata all'assunzione di farmaci. In un comunicato ufficiale, la famiglia ha spiegato che Borges «ha lottato coraggiosamente per 17 giorni», prima di spegnersi nella sua città natale. Un pilastro della musica popolare brasiliana. Nel corso di una carriera intensa, durata più di cinquant'anni e conclusasi il 22 agosto 2025 con l'uscita del suo ultimo lavoro – un album in collaborazione con Zeca Baleiro – Lô Borges ha lasciato un'eredità artistica profonda.

