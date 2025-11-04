Addio a Giorgio Forattiniaveva 94 anni

16.50 E' morto Giorgio Forattini, il grandissimo vignettista. Aveva 94 anni. Era nato a Roma il 14 marzo 1931. E' stato un disegnatore, vignettista e giornalista. Per anni è stato presenza fissa sulla prima pagina di La Repubblica con la sua vignetta che dava il senso alla notizia della giornata. Ha lavorato per Panorama. Ha diretto Il Male e creato illustrazioni per La Stampa. "Senza falsa modestia,dopo Guareschi,credo di venire io nella classifica dei protagonisti della satira italiana dell'ultimo secolo",diceva di sé. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

