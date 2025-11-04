“Milano è la mia seconda patria”. In una frase, il grande vignettista Giorgio Forattini sintetizzava alcuni anni fa il suo rapporto con la città lombarda. Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato illustrazioni per La Stampa, Il Giornale, primo a dare la notizia del decesso e QN. In un’intervista sottolineava come era nato il suo rapporto con la città, fatto di lavoro e di una lenta scoperta. Una città, due amori. “Ho intensificato i miei viaggi a Milano a partire dal 1982, quando ho cominciato a pubblicare un libro all’anno con la Mondadori. Di lì a poco mi innamorai di Ilaria Cerrina Feroni, allora a capo dell’ufficio stampa libri della casa editrice di Segrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Addio a Giorgio Forattini