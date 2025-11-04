Addio a Giorgio Forattini | quella vignetta sulla morte di Falcone e le lacrime di coccodrillo dei siciliani

Di lui rimarrà celebre la vignetta con cui nel 1992, pochi giorni dopo l'attentato mafioso ai danni del magistrato Giovanni Falcone, ritrasse la Sicilia identificandola idealmente con la testa di un coccodrillo che piange in seguito all'accaduto. Giorgio Forattini, celebre vignettista e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

