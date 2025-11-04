Addio a Giorgio Forattini morto a 94 anni il maestro della satira la prima vignetta nel 1974 dopo la vittoria del referendum sul divorzio

In oltre 14mila vignette, Giorgio Forattini ha raccontato, sempre in chiave ironica, più di mezzo secolo di potere e di storia italiana, rappresentando presidenti della Repubblica, leader di partito, Papi, Capi di governo italiani e stranieri. Firmò vignette anche per Il Giornale d’Italia Gio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Giorgio Forattini, morto a 94 anni il “maestro della satira”, la prima vignetta nel 1974 dopo la vittoria del referendum sul divorzio

