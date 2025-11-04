Addio a Giorgio Forattini mise a nudo i politici della Prima Repubblica senza fare sconti

Si è spento a Milano all'età di 94 anni Giorgio Forattini, il vignettista che per decenni ha raccontato la politica italiana con un tratto inconfondibile e una satira tagliente. Nato a Roma il 14 marzo 1931 in una famiglia borghese piuttosto rigida, il giovane Giorgio si era subito comportato da ribelle, sposandosi giovanissimo e abbandonando, nel 1953, gli studi di Architettura per cercarsi un lavoro. Tra i vari lavori anche quello di rappresentante di commercio, che gli ha permesso di girare l'Italia in lungo e in largo. Solo a quarant'anni aveva riscoperto la propensione artistica e la vena ironica coltivate da studente.

