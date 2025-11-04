Addio a Giorgio Forattini l’irriverente vignettista politico che ha segnato un’epoca è morto a 94 anni

4 nov 2025

Tra le tante vignette che hanno fatto scalpore c'è quella realizzata in occasione della vittoria dei no al referendum sul divorzio nel 1974, in cui era rappresentata una bottiglia di spumante su cui era scritto "NO" che si stappava lanciando in aria un tappo che aveva le fattezze di Amintore Fanfani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

