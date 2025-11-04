Addio a Giorgio Forattini il vignettista che dissacrava i politici da Craxi-fascista al bruco Veltroni

Craxi lo disegnava in divisa fascista. D'Alema, che lo querelò chiedendogli tre miliardi, coi baffetti da Hitler. Spadolini con una pancia enorme e un pene piccolissimo. Veltroni era un enorme bruco e Prodi un monsignore paffutello. Giorgio Forattini, che si è spento all'età di 94 anni a Milano, è stato il più celebre, nonché primo caricaturista a far apparire le proprie vignette di satira politica sulle pagine di un settimanale ( Panorama nel 1972), poi su un quotidiano ( Paese Sera dal 1973), fino alla consacrazione con la collaborazione a partire dal 1976, e con diverse pause, sulla prima pagina di La Repubblica.

