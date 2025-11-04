Addio a Giorgio Forattini il re della satira con le vignette

Il disegnatore e giornalista Giorgio Forattini, autore di vignette di satira politica che sono state le prime a essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana, tanto da guadagnarsi per lungo tempo il soprannome di "re della satira", è morto all'età di 94 anni a Milano. Dal 1973, per quasi mezzo secolo, i suoi disegni che hanno ironizzato su vizi e virtù di tanti protagonisti della politica sono apparsi su "Paese Sera", "La Repubblica", "La Stampa", "Il Giornale", "Qn", "L'Espresso" e "Panorama". La notizia della scomparsa del vignettista che ha cambiato il modo di fare satira in Italia è stata data da "Il Giornale", uno degli ultimi quotidiani con cui ha collaborato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Addio a Giorgio Forattini, il re della satira con le vignette

