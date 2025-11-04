Addio a Giorgio Forattini il re della satira con le vignette in prima pagina

Il disegnatore e giornalista Giorgio Forattini, autore di vignette di satira politica che sono state le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana, tanto da guadagnarsi per lungo tempo il soprannome di "re della satira", è morto all'età di 94 anni a Milano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

