Addio a Giorgio Forattini il re della satira con le vignette in prima pagina

Orizzontescuola.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il disegnatore e giornalista Giorgio Forattini, autore di vignette di satira politica che sono state le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana, tanto da guadagnarsi per lungo tempo il soprannome di "re della satira", è morto all'età di 94 anni a Milano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

