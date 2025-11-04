Addio a Giorgio Forattini il maestro della satira politica italiana

ABBONATI A DAYITALIANEWS È scomparso a Milano, all'età di 94 anni, Giorgio Forattini, uno dei più grandi vignettisti italiani del Novecento. Per decenni è stato una firma storica di "Repubblica", ma anche protagonista sulle pagine di "Paese Sera", "Panorama", "L'Espresso", "La Stampa" e "Il Giornale". Con la sua matita pungente, ha raccontato la storia politica italiana, trasformando in caricature memorabili i volti del potere. Il disegnatore che raccontava la Prima Repubblica. Forattini è stato il cronista satirico della Prima Repubblica, capace di immortalare figure come Andreotti, Craxi, Pertini, Spadolini, Berlinguer, Agnelli e persino il Papa.

