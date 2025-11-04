Addio a Giorgio Forattini | chi era il maestro della satira morto a 94 anni

Addio a Giorgio Forattini, maestro della satira italiana. Si è spento a Milano all’età di 94 anni il vignettista che, più di ogni altro, ha saputo trasformare la politica in racconto visivo, in caricatura e in specchio del potere. Nato a Roma nel 1931, Forattini ha attraversato mezzo secolo di storia nazionale con una matita appuntita e un’ironia feroce, firmando oltre 14mila vignette che hanno segnato l’immaginario collettivo. “ Il principio della libertà e del divertimento ”, ripeteva come un mantra. Ed è in quel binomio che si può leggere tutta la sua carriera: dalle prime prove su Paese Sera e Panorama, al lungo sodalizio con la Repubblica (“ Eugenio Scalfari l’ha fondata, io l’ho disegnata ”, amava dire), fino a La Stampa, Il Giornale e i quotidiani del gruppo Riffeser. 🔗 Leggi su Panorama.it

