Addio a Giorgio Forattini chi è la moglie Ilaria Cerrina Feroni

Il vignettista Giorgio Forattini, noto come “re della satira”, è morto a 94 anni. Tra i protagonisti più apprezzati del giornalismo italiano per i suoi contenuti ironici e pungenti, il disegnatore si è spento “serenenamente nella sua casa milanese”. Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie Ilaria Cerrina Feroni, sua compagna da oltre 40 anni. Chi è Ilaria Cerrina Feroni, la moglie di Giorgio Forattini. Ilaria Cerrina Feroni è la seconda moglie di Giorgio Forattini. Nata sulle colline pisane, proviene da una nobile famiglia toscana: il suo bisnonno era il pittore macchiaiolo Francesco Gioli. Dopo gli studi, intraprese una brillante carriera nel mondo dell’editoria italiana: da Emme a Rizzoli, la donna ha spesso ricordato di aver lavorato a stretto contatto con grandi intellettuali del calibro di Umberto Eco, Oriana Fallaci, Luca Goldoni e Giorgio Manganelli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Addio a Giorgio Forattini, chi è la moglie Ilaria Cerrina Feroni

