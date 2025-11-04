Addio a Giorgio Forattini artista maestro della satira | I migliori comunisti sono i ricchi

Il vignettista è morto oggi a Milano e nell’arco di una vita ha assemblato un mosaico fatto di 14.000 caricature che hanno graffiato Papi, leader e capi di Stato. Collaborò con «Repubblica», «Il Giornale» e «Panorama». All'interno una selezione di strisce riprese dai numeri di «Panorama» degli anni 1992, 1997, 2001, 2003.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Addio a Giorgio Forattini, artista maestro della satira: «I migliori comunisti sono i ricchi»

Altre letture consigliate

Tg1. . Addio a Giorgio #Forattini, maestro della satira politica, autore di vignette in prima pagina più forti di un editoriale. Aveva 94 anni.nI funerali giovedì a Milano. #Tg1 Francesco Cristino - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Giorgio Nicoletti, legato alla storia della città per le famose cementine - Il Giunco - X Vai su X

Addio a Giorgio Forattini, il re della satira che disegnò l’Italia politica del Novecento - Morto a 94 anni il vignettista che ha rivoluzionato la satira italiana con ironia, coraggio e provocazione. Riporta laprovinciadivarese.it

Addio a Giorgio Forattini, il re della satira italiana - ROMA – Si è spento all’età di 94 anni Giorgio Forattini, il più celebre e controverso vignettista politico italiano, autore di un tratto riconoscibile e di una penna capace di graffiare con ironia e i ... Scrive statoquotidiano.it

Addio a Giorgio Forattini, il maestro della satira italiana - È morto Giorgio Forattini, 94 anni, maestro della satira politica italiana e firma storica di Repubblica e La Stampa. Da agrpress.it