Addio a Giorgio Forattini artista maestro della satira | I migliori comunisti sono i ricchi

Laverita.info | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vignettista è morto oggi a Milano e nell’arco di una vita ha assemblato un mosaico fatto di 14.000 caricature che hanno graffiato Papi, leader e capi di Stato. Collaborò con «Repubblica», «Il Giornale» e «Panorama». All'interno una selezione di strisce riprese dai numeri di «Panorama» degli anni 1992, 1997, 2001, 2003.. 🔗 Leggi su Laverita.info

addio a giorgio forattini artista maestro della satira i migliori comunisti sono i ricchi

© Laverita.info - Addio a Giorgio Forattini, artista maestro della satira: «I migliori comunisti sono i ricchi»

Altre letture consigliate

addio giorgio forattini artistaAddio a Giorgio Forattini, il re della satira che disegnò l’Italia politica del Novecento - Morto a 94 anni il vignettista che ha rivoluzionato la satira italiana con ironia, coraggio e provocazione. Riporta laprovinciadivarese.it

addio giorgio forattini artistaAddio a Giorgio Forattini, il re della satira italiana - ROMA – Si è spento all’età di 94 anni Giorgio Forattini, il più celebre e controverso vignettista politico italiano, autore di un tratto riconoscibile e di una penna capace di graffiare con ironia e i ... Scrive statoquotidiano.it

addio giorgio forattini artistaAddio a Giorgio Forattini, il maestro della satira italiana - È morto Giorgio Forattini, 94 anni, maestro della satira politica italiana e firma storica di Repubblica e La Stampa. Da agrpress.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Giorgio Forattini Artista