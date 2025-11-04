Addio a Gianluca Giuntoli il basket toscano in lutto

PESCIA – È morto Gianluca Giuntoli, figura storica del basket toscano e dipendente dell’ufficio tecnico del Comune di Pescia. Aveva 62 anni e da tempo lottava contro una malattia che lo aveva costretto a un lungo ricovero all’ospedale di Pisa, dove si è spento nella serata di domenica 2 novembre. La notizia ha scosso profondamente la Valdinievole, dove Giuntoli era conosciuto e stimato sia come tecnico sportivo sia come uomo delle istituzioni. Da giovane aveva indossato la maglia della Cestistica Pescia, iniziando presto il percorso da allenatore. Nel corso della carriera aveva guidato numerose società toscane, tra cui Chiesina, Altopascio, Lucca e Calcinaia, lasciando ovunque un ricordo di serietà e passione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it