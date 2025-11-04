Addio a Forattini il ricordo dei politici Bertinotti | Craxi con stivali alla Mussolini e Berlinguer in vestaglia nella storia

Periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Da Achille Occhetto a Fausto Bertinotti a Giuliano Amato, i politici affidano all'Adnkronos il ricordo di Giorgio Forattini, il "re della satira" morto oggi a 94 anni nella sua abitazione milanese. "Forattini è stato un grandissimo, un vignettista molto delicato e acuto, uno che con la sua opera entrava nei problemi della politica con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

addio forattini ricordo politiciAddio a Forattini, il ricordo dei politici. Bertinotti: "Craxi con stivali alla Mussolini e Berlinguer in vestaglia nella storia" - Occhetto: 'Un grandissimo, con le sue vignette entrava nei problemi della politica'. Riporta adnkronos.com

addio forattini ricordo politiciAddio a Forattini, da Vauro a Osho il ricordo del re della satira - Si è spento a 94 anni, nella sua abitazione milanese, Giorgio Forattini, il "re della satira" che con oltre diecimila vignette ha segnato la storia del giornalismo italiano, le prime ad essere ... Secondo adnkronos.com

addio forattini ricordo politiciAddio a Giorgio Forattini, il vignettista che fece la storia della satira politica italiana - È morto a 94 anni Giorgio Forattini, storico vignettista politico italiano. Lo riporta corrieretneo.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Forattini Ricordo Politici