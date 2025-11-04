Addio a Forattini il colto maestro di satira che ha raccontato l’Italia

Satira, ironia, sberleffo. Cose che scopersi nel 2001 allorquando mi venne regalato per Natale il libro Glob, con una Iconica copertina che parodizzava il celebre film “Il Grande dittatore”. L’autore era Giorgio Forattini, oggi scomparso all’età di 94 anni. Con il disegnatore romano se ne va un pezzo di storia del giornalismo e della satira politica italiana: la sua produzione vignettistica era iniziata nel 1973 con “Paese Sera”, procedendo poi con la Repubblica, la Stampa, il Giorno, il Giornale, l’Espresso e Panorama. È stato proprio con Giorgio Forattini che la vignetta ha acquisto in Italia un valore tale da accomunarla agli articoli di prima pagina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

