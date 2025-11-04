Addio a Dick Cheney morto per complicazioni legate a malattie cardiache e polmonite l’ex vicepresidente Usa con Bush aveva 84 anni
È morto il vice di Bush che spinse per le guerre in Iraq e in Afghanistan È morto all’età di 84 anni Dick Cheney, ex vicepresidente Usa ai tempi di Bush e vero e proprio fautore dell’invasione in Iraq del 2003. Cheney, che negli ultimi anni era diventato un oppositore di Trump, è morto per le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Addio a Dick Cheney, ex vicepresidente degli Stati Uniti: è morto a 84 anni - Dal potere nell’ombra alla rottura con il suo partito: l’ascesa, l’influenza e il declino di Dick Cheney, l'ex vicepresidente che ha cambiato la politica americana. Segnala notizie.it
Addio a Dick Cheney: da falco di Bush ad avversario di Trump - Aveva 84 anni, fu l’anima della guerra del 2005 che portò alla caduta di Saddam Hussein, difendendola anche quando gli altri si distanziavano - Secondo rsi.ch
Dick Cheney è morto: addio al vicepresidente “ombra” di Bush - Lutto per gli Stati Uniti: Dick Cheney, ex vicepresidente USA dal 2001 al 2009, è morto a 84 anni. Segnala newsmondo.it