È morto il vice di Bush che spinse per le guerre in Iraq e in Afghanistan È morto all’età di 84 anni Dick Cheney, ex vicepresidente Usa ai tempi di Bush e vero e proprio fautore dell’invasione in Iraq del 2003. Cheney, che negli ultimi anni era diventato un oppositore di Trump, è morto per le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Dick Cheney, morto per complicazioni legate a malattie cardiache e polmonite l’ex vicepresidente Usa con Bush, aveva 84 anni