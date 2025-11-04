Addio a Dick Cheney lo zar ombra della Casa Bianca | il falco che sfidò anche Trump
Si è spento uno dei protagonisti più influenti e controversi della politica americana degli ultimi decenni. Figura chiave in anni di profonde trasformazioni internazionali, il suo nome è legato a scelte strategiche e decisioni che hanno segnato un’epoca, dividendo l’opinione pubblica e lasciando un’impronta indelebile nella storia contemporanea. Considerato da molti un uomo di potere più che un semplice politico, è stato artefice di strategie globali, ma anche bersaglio di critiche per il suo ruolo in alcune delle pagine più controverse della politica estera statunitense. Anche dopo il ritiro dalla vita pubblica, la sua voce è rimasta una delle più autorevoli — e temute — del panorama conservatore americano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
