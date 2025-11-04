Addio a Dick Cheney | il vicepresidente americano che architettò la Guerra del Golfo e la guerra al terrorismo

Dick Cheney, vicepresidente degli Stati Uniti durante l'amministrazione di George W. Bush dal 2001 al 2009, è morto all'età di 84 anni. La notizia è stata confermata nella mattinata del 4 novembre 2025, segnando la fine della vita di una delle figure più influenti e controverse della politica americana moderna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CNN (@cnn) Considerato da molti analisti il vicepresidente più potente della storia americana, Cheney ha ridefinito il ruolo tradizionalmente cerimoniale della seconda carica dello Stato, trasformandola in una posizione di enorme influenza decisionale, specialmente in materia di politica estera e sicurezza nazionale.

