Addio a Diane Ladd morta a 89 anni l’attrice 3 volte candidata all’Oscar e madre di Laura Dern carriera lunga oltre 60 anni

Nata nel 1935 a Meridian, nel Mississippi, Diane Ladd ha costruito una carriera di oltre sessant’anni tra cinema, teatro e televisione, distinguendosi per la sua forza interpretativa e la capacità di dare vita a personaggi complessi e autentici È morta a 89 anni Diane Ladd, attrice del cinema. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Diane Ladd, morta a 89 anni l’attrice 3 volte candidata all’Oscar e madre di Laura Dern, carriera lunga oltre 60 anni

