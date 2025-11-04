Addio a Bagnoli re dei gelati Dal bar latteria alla Sammontana

Quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EMPOLI (Firenze) La scomparsa, a 86 anni, di Loriano Bagnoli, ultimo rappresentante della seconda generazione della dinastia che ha dato vita e poi fatto crescere la Sammontana, è una perdita per la famiglia che ancora oggi guida il colosso dei gelati, ma anche per tutto il territorio dell’ Empolese. Un contributo, quello di Loriano Bagnoli, che è stato decisivo nella storia di Sammontana, partita come una latteria che produceva gelato artigianalmente e che poi, dopo la fine delle seconda guerra mondiale, divenne una gelateria. Ben presto la Sammontana assunse lo status di azienda di riferimento del settore e fu proprio con l’arrivo di Loriano in azienda, dopo i fratelli Sergio e e Renzo (scomparsi rispettivamente nel 2009 e nel 2001) che l’evoluzione subì una rapida accelerazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

addio a bagnoli re dei gelati dal bar latteria alla sammontana

© Quotidiano.net - Addio a Bagnoli, re dei gelati. Dal bar latteria alla Sammontana

Approfondisci con queste news

addio bagnoli re gelatiAddio a Bagnoli, re dei gelati. Dal bar latteria alla Sammontana - Al timone dell’azienda insieme ai fratelli Renzo e Sergio l’ha trasformata in colosso. Da msn.com

Addio a Loriano Bagnoli, il patron di Sammontana. Chi era l'uomo che ha portato il gelato italiano in tutto il mondo - È morto all'età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron di Sammontana. Come scrive corrieredellumbria.it

addio bagnoli re gelatiAddio a Loriano Bagnoli, fondatore della Sammontana - Con i fratelli trasformò una piccola latteria di Empoli in un colosso del gelato e della pasticceria surgelata ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Bagnoli Re Gelati