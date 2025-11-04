EMPOLI (Firenze) La scomparsa, a 86 anni, di Loriano Bagnoli, ultimo rappresentante della seconda generazione della dinastia che ha dato vita e poi fatto crescere la Sammontana, è una perdita per la famiglia che ancora oggi guida il colosso dei gelati, ma anche per tutto il territorio dell’ Empolese. Un contributo, quello di Loriano Bagnoli, che è stato decisivo nella storia di Sammontana, partita come una latteria che produceva gelato artigianalmente e che poi, dopo la fine delle seconda guerra mondiale, divenne una gelateria. Ben presto la Sammontana assunse lo status di azienda di riferimento del settore e fu proprio con l’arrivo di Loriano in azienda, dopo i fratelli Sergio e e Renzo (scomparsi rispettivamente nel 2009 e nel 2001) che l’evoluzione subì una rapida accelerazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Bagnoli, re dei gelati. Dal bar latteria alla Sammontana