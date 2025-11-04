Addio a Antonio Franco Cassata fu anche Procuratore generale di Messina

Cordoglio per la scomparsa di Antonio Franco Cassata, ex magistrato morto all'età di 86 anni. Cassata, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, si è spento proprio quest'oggi nel comune tirrenico dopo una lunga malattia. La sua carriera cominciò nel 1971, anno in cui Cassata venne nominato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

addio antonio franco cassataLutto a Barcellona: è morto Franco Cassata - Oggi, nella sua abitazione di Barcellona Pozzo di Gotto, intorno alle ore 12, è venuto a mancare all’età di 86 anni l’ex Procuratore Generale dr. Scrive 24live.it

