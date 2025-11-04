Addii e abbracci Così al comune di Roma si allarga la famiglia Uil Fpl
Lo strappo con il vecchio sindacato di appartenenza e l’approdo in una nuova “famiglia”. Scossone nelle organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti del Comune di Roma. Giacomo Vacca, già coordinatore degli enti locali, e Rhona Monteleoni, storica responsabile del settore educativo e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Commemorare è ricordare E oggi è compendio di nomi Che affollano la mente e il cuore Di occasioni perse Frasi non dette Troppi abbracci non dati Addii persi Sorrisi ultimi riappacificanti #ognissanti Giotto - X Vai su X
? L’aeroporto è uno dei luoghi più intensi e simbolici che esistano. Un crocevia di emozioni autentiche, dove si incrociano abbracci e addii, sorrisi e lacrime, attese e ritorni. È in questo spazio sospeso tra le partenze e i ritrovi che nasce “Qualunque Cosa Ac Vai su Facebook