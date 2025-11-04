Addii e abbracci Così al comune di Roma si allarga la famiglia Uil Fpl

Romatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo strappo con il vecchio sindacato di appartenenza e l’approdo in una nuova “famiglia”. Scossone nelle organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti del Comune di Roma. Giacomo Vacca, già coordinatore degli enti locali, e Rhona Monteleoni, storica responsabile del settore educativo e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Addii Abbracci Cos236 Comune