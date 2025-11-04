Adani è sicuro | Non esiste un allenatore più bravo in campo di Spalletti Ma anche Tudor avrebbe fatto 6 punti con Udinese e Cremonese

. Le parole dell’opinionista. L’ arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è stato oggetto di una profonda analisi da parte di Lele Adani, intervenuto durante la trasmissione “ Viva El Futbol “. L’opinionista ha prima di tutto tessuto le lodi assolute del tecnico, sottolineando come la sua reputazione di maestro di campo sia ineguagliata tra gli addetti ai lavori. Secondo Adani, l’impatto di Spalletti si vedrà col tempo, ma la sua genialità è un dato di fatto riconosciuto da tutti i suoi pari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

