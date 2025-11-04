Ad Arezzo presentazione del libro Incubo di Massimo Marcucci

Lanazione.it | 4 nov 2025

Arezzo, 4 novembre 2025 – Domenica 9 Novembre alle ore 17 la Libreria Edison ospiterà la presentazione del libro "Incubo" di Massimo Marcucci. Una serie di delitti sconvolge la città di Siena ancora alle prese con le conseguenze della pandemia da COVID-19. Le gesta del serial Killer appaiono ancora più inquietanti a causa delle riprese filmate di ogni singola esecuzione. Anche questa volta l’ispettore in pensione Igor De Carli r iuscirà a smascherare il colpevole dipanando la matassa al cui interno si nasconde la macabra follia dell’assassino. Massimo Marcucci è nato e vive a Siena. Si è laureato in Scienze Politiche presso la facoltà di Giurisprudenza della propria città e lavora nella Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

