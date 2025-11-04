Ad Altavilla Irpina lo spettacolo di Amedeo Colella Nisciuno nasce ' mparato
Con il patrocinio del Comune di Altavilla Irpina e sotto la Direzione artistica del Maestro Rino Villani, l’Associazione “Artesia” presenta il secondo appuntamento del ricco cartellone del Teatro “Sardone”.Domenica 9 novembre il sipario si alzerà alle ore 19.00 per far assistere a “Nisciuno nasce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
