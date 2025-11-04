acque misteriose il classico di zagor torna in grande stile

Un classico dell’iconico Zagor, simbolo di Sergio Bonelli Editore, sta per tornare sugli scaffali in un’edizione da non perdere. Acque Misteriose, firmato dal duo Guido Nolitta e Franco Donatelli, sarà nuovamente disponibile in grande formato a partire dal 14 novembre. L’opera cita il Mostro della Laguna Nera, raccontando di una creatura mostruosa che vive nelle acque del Dark Canal. Gli indiani Omaha lo considerano uno spirito maligno e vogliono sacrificargli Zagor, Cico e i tre studiosi che stanno guidando. Ma quale terrificante orrore nascondono quelle acque maledette per chi osa avventurarvisi? La cover di Zagor: Acque MIsteriose – ©Sergio Bonelli Editore Il volume è completato dalle introduzioni “Roba da grandi” di Graziano Frediani e “L’ultima sfida agli Universal Monsters!” di Maurizio Colombo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

