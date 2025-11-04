Acqualagna da record | trovato un tartufo da oltre mezzo chilo
Acqualagna, 4 novembre 2025 – Ritrovamento eccezionale ad Acqualagna: l’azienda Marini Tartufi di Giancarlo Marini ha scoperto un tartufo bianco da 550 grammi, un autentico gigante del pregiato Tuber Magnatum Pico. È l’esemplare più grande rinvenuto dall’inizio della raccolta, superando il record della scorsa settimana (450 grammi). « È il tipico tartufo bianco di Acqualagna – spiega Marini – con forma bitorzoluta dovuta al terreno argilloso e compatto, ma dal profumo intenso e inconfondibile, segno di altissima qualità». Soddisfazione anche dal sindaco Pier Luigi Grassi, che sottolinea come il ritrovamento confermi il ruolo di Acqualagna quale capitale del tartufo bianco, alla vigilia della 60ª Fiera Internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
