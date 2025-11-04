Acqua | invaso di Occhito sempre più vicino al volume morto Coldiretti Puglia
Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: In Puglia, nonostante i pesanti sacrifici idrici richiesti agli agricoltori per non prosciugare gli scarsi volumi stoccati nei bacini a causa della siccità e della mancanza di piogge, si continua ad assistere al calo delle riserve idriche foggiane, ormai inferiori al 15% del volume possibile, con l’invaso di Occhito che contiene appena 42 milioni di metri cubi d’acqua, sempre più vicino a trattenere il solo volume morto (40 milioni di metri cubi). A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, a seguito dell’esaurimento del principale serbatoio idrico della Capitanata, sulla base dei dati dell’Osservatorio ANBI sulle risorse idriche. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
