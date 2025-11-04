Achille Polonara | il trapianto il coma e i 10 giorni di buio raccontati alle Iene Come sta ora

Bologna, 4 novembre 2025 – “Ciao Nicolò un casino, Achille ieri è andato in coma”. Inizia così la telefonata lanciata nell’anticipazione della puntata di questa sera de Le Iene su Instagram. "Trapianto fatto, tutto ok". Con queste parole, in una storia su instagram, Achille Polonara ha rassicurato i suoi tifosi e. La voce rotta dal dolore è quella di Erika Bufano, moglie di Achille Polonara, il cestista ex Virtus che sta affrontando una leucemia e che a fine settembre si è sottoposto a un trapianto di midollo. Dall’altra parte del telefono il conduttore de Le Iene, Nicolò De Devitiis, a cui proprio Polonara aveva raccontato in una puntata di settembre (“Achille Polonara e la partita della vita”) la sua lotta contro la leucemia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Achille Polonara: il trapianto, il coma e i 10 giorni di buio raccontati alle Iene. Come sta ora

