Achille Polonara e il tumore il coma dopo il trapianto La moglie a Le Iene | Gli è partito un trombo Ma ora sta meglio e lascerà l' ospedale

L'ultima partita a giugno, gara 2 di semifinale playoff contro l'Olimpia Milano, persa 66-85 con la serie pareggiata sull'1-1. Da quella partita Achille Polonara non ha. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Achille Polonara e il tumore, il coma dopo il trapianto. La moglie a Le Iene: «Gli è partito un trombo». Ma ora sta meglio (e lascerà l'ospedale)

