Acf Arezzo punteggio pieno per l' under 15
Arezzo, 4 novembre 2025 – UNDER 17: BIBBIENA (M) – ACF AREZZO 1-1 Primo punto stagionale in trasferta per le cittine di Mister Michele Spataro. Contro il Bibbiena, l’ACF Arezzo conquista un pareggio per 1–1 grazie alla rete di Marchini, decisiva per fissare il risultato sul pari. Nella prossima giornata, l’Under 17 tornerà a giocare in casa, ospitando l’Olmoponte Santa Firmina al campo “Il Caggio” di Ceciliano. UNDER 15: POGGIBONSI – ACF AREZZO 1-5 Sesta vittoria consecutiva per l’Under 15 di Mister Carmelo Gabriele, che continua la propria corsa in testa alla classifica con un netto 5–1 sul campo del Poggibonsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
