Acerbi e De Vrij poco spazio nelle ultime uscite? Chivu motiva le proprie decisioni

Inter News 24 sulla difesa titolare della sua Inter. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha risposto alle domande sul poco utilizzo di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, rimasti in panchina nelle ultime due partite a favore del giovane Yann Bisseck. Chivu ha spento sul nascere le polemiche sulle gerarchie: ha affermato che “la teoria non esiste, esiste il campo” e che tutti i suoi difensori sono bravi e in grado di giocare. Ha spiegato che le sue decisioni sono influenzate dalle caratteristiche dell’avversario: a volte serve più palleggio, altre volte, come nel caso di Bisseck, serve più velocità, un fattore che influisce sulle sue scelte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi e De Vrij, poco spazio nelle ultime uscite? Chivu motiva le proprie decisioni

