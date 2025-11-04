Accordo OpenAI-Amazon la società di Sam Altman continuerà a muovere i fili dell' intelligenza artificiale
La società di Sam Altman acquisterà miliardi di dollari di potenza di calcolo da Aws ed è sempre più al centro del settore. 🔗 Leggi su Wired.it
OpenAI sceglie Amazon: accordo da 38 miliardi per servizi Cloud - L’accordo siglato ieri ha fatto volare le azioni della big dell’eCommerce che chiude in rialzo del 4% gli scambi a Wall Street ... Da quifinanza.it
OpenAI si affida ad Amazon per un accordo da 38 miliardi di dollari sui servizi cloud - ha firmato un accordo di sette anni da 38 miliardi di dollari per acquistare servizi cloud dal colosso Amazon nel suo primo grande sforzo per alimentare le sue ... Segnala igizmo.it