Accordo Federalberghi-scuole per la formazione dei giovani | Vogliamo che restino in Sicilia

Un incontro di visioni, esperienze e responsabilità condivise ha sancito ieri (lunedì 3 novembre) una nuova, importante alleanza tra Federalberghi e la rete nazionale degli istituti alberghieri, rappresentato dal presidente Vito Pecoraro, dirigente scolastico dell’Ipsseoa Pietro Piazza. Presente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

