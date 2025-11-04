accoltellata senza motivo sbandato preso dopo 11 ore

Uno sconosciuto che aggredisce e accoltella un'altra persona per strada e poi sparisce. Nessun movente, nessuna vicenda pregressa, neanche un appiglio che conduca a una qualsiasi logica, seppur inconcepibile. Sarà questo il nuovo tormento con cui dovrà confrontarsi la quotidianità del comune cittadino moderno? Ieri mattina l'incubo si è materializzato per una donna milanese di 43 anni, Anna Laura Valsecchi, assalita e ferita a un fianco con un coltello da cucina con una lama lunga 30 centimetri in piazza Gae Aulenti, pieno centro, da un uomo mai visto prima, come ha confermato lei stessa parlando con i carabinieri dopo il complesso intervento chirurgico di due ore che all'ospedale Niguarda le ha salvato la vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

