Accoltellata a Milano Vincenzo Lanni ha confessato | il risentimento covato per 10 anni sfogato sulla manager scelta a caso

Milano, 4 novembre 2025 – Si trova nel carcere di San Vittore, dopo essere stato interrogato durante la notte dalla pm Maria Cristina Ria, il 59enne Vincenzo Lanni che ieri mattina ha accoltellato la 43enne Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti, a Milano. L'uomo, in modo lucido ha confessato riconducendo il gesto a un forte risentimento nei confronti della comunità di recupero che lo scorso giovedì lo aveva allontanato per cattiva condotta e l'insofferenza per il licenziamento subito dieci anni prima da parte di un'azienda di programmazione informatica per cui lavorava. Tutto ciò, a suo dire, lo avrebbe spinto a premeditare l'aggressione in un luogo simbolo del potere economico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellata a Milano, Vincenzo Lanni ha confessato: il risentimento covato per 10 anni sfogato sulla manager scelta a caso

