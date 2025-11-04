Accoltellata a Milano l' uomo confessa

10.50 Vincenzo Lanni, 59 anni, ha confessato di aver accoltellato alla schiena Anna Laura Valsecchi, 43 anni, in piazza Gae Aulenti a Milano. "Ho scelto un luogo simbolo del potere economico", ha detto l'uomo che, nella notte, dopo l'interrogatorio del sostituto procuratore, è stato portato in carcere a San Vittore. La donna,manager a Finlombarda, è stata scelta a caso dall'aggressore. Ora è fuori pericolo di vita. Nel 2015,l'uomo aveva accoltellato due anziani nel Bergamasco. Condanna nel 2016: 8 anni di carcere e 3 in struttura psichiatrica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

