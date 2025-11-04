Accoltellamento Milano Vincenzo Lanni confessa | Scelto luogo simbolo del potere economico vittima casuale

Vincenzo Lanni, l'uomo accusato dell'accoltellamento della 43enne Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti a Milano, ha confessato. Il soggetto, 59 anni, in maniera lucida. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Accoltellamento Milano, Vincenzo Lanni confessa: «Scelto luogo simbolo del potere economico, vittima casuale»

Scopri altri approfondimenti

+++ +++ Donna aggredita nel centro di Milano, trovata con un coltello da cucina nella schiena: è grave. Rintracciato il sospettato IL VIDEO DELL'ACCOLTELLAMENTO https://gazzettadelsud.it/?p=2123816 - facebook.com Vai su Facebook

Accoltellamento a Milano, ecco chi è l’uomo ricercato per l’aggressione di Gae Aulenti #milano - X Vai su X

Accoltellamento Milano, Vincenzo Lanni confessa: «Scelto luogo simbolo del potere economico, vittima casuale» - Vincenzo Lanni, l'uomo accusato dell'accoltellamento della 43enne Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti a Milano, ha ... Si legge su msn.com

Accoltellata a Milano, Vincenzo Lanni ha confessato: il risentimento covato per 10 anni sfogato sulla manager scelta a caso - Ha ammesso l’aggressione in piazza Gae Aulenti riconducendo il gesto alla rabbia contro la comunità che lo aveva allontanato giovedì e per il licenziamento ... Riporta ilgiorno.it

Milano, il ritorno dell’incubo: Vincenzo Lanni, l’ex informatico già autore di due aggressioni, arrestato per l’accoltellamento di piazza Gae Aulenti - Alle 9 del mattino si è avvicinato alla 43enne Anna Laura Valsecchi, dirigente di Finlombarda, che si stava recando in ufficio, e l’ha colpita alle spalle con un solo fendente al fianco sinistro. Da giornaledipuglia.com