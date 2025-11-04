Aumento delle accise sul gasolio, la preoccupazione delle imprese ed autotrasportatori. "Una stangata inattesa, anche perché il gasolio per noi è come l’elettricità o il gas per le imprese di produzione". A parlare è Giorgio Poltronieri, presidente di Cna Fita (la Federazione italiana autotrasportatori Ferrara) e la sua è una preoccupazione che arriva a seguito del testo della legge Finanziaria 2026, trasmesso alle Camere, nel quale è contenuto un aumento delle accise sul gasolio di 4,05 centesimi al litro. Il provvedimento riprende un precedente decreto, emanato a marzo scorso, finalizzato a riequilibrare tra loro le accise su gasolio e benzina, "ma questo processo di riequilibrio nel decreto 2025 doveva avere un percorso graduale, previsto nell’arco di cinque anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accise, l’aumento allarma. Dal primo gennaio +4,05: "Autotrasporto in ginocchio"