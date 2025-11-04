Accise l’aumento allarma Dal primo gennaio +4,05 | Autotrasporto in ginocchio
Aumento delle accise sul gasolio, la preoccupazione delle imprese ed autotrasportatori. "Una stangata inattesa, anche perché il gasolio per noi è come l’elettricità o il gas per le imprese di produzione". A parlare è Giorgio Poltronieri, presidente di Cna Fita (la Federazione italiana autotrasportatori Ferrara) e la sua è una preoccupazione che arriva a seguito del testo della legge Finanziaria 2026, trasmesso alle Camere, nel quale è contenuto un aumento delle accise sul gasolio di 4,05 centesimi al litro. Il provvedimento riprende un precedente decreto, emanato a marzo scorso, finalizzato a riequilibrare tra loro le accise su gasolio e benzina, "ma questo processo di riequilibrio nel decreto 2025 doveva avere un percorso graduale, previsto nell’arco di cinque anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Non solo l'aumento delle accise previsto in Manovra per i prossimi 3 anni, ora anche l'Europa prepara un incremento extra large per le sigarette. Il rischio è di un aumento di 3 euro a pacchetto - facebook.com Vai su Facebook
Accise, l’aumento allarma. Dal primo gennaio +4,05: "Autotrasporto in ginocchio" - La preoccupazione di Cna Fita e del suo presidente, Giorgio Poltronieri "Il gasolio per la categoria è come il gas o l’energia elettrica per le aziende. Secondo msn.com