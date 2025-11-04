Abusi su due ragazzine Condanna confermata
Anche nel processo d’Appello, che si è svolto ieri mattina a Milano, Vincenzo Militello, collaboratore scolastico di 64 anni di Como è andato incontro alla stessa condanna: 5 anni e 6 mesi di reclusione, confermando le accuse di violenza sessuale nei confronti due ragazzine di 15 e 16 anni dell’Istituto Paolo Carcano di Como. La sentenza, identica a quella emessa dal Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto a febbraio, partiva dal capo di imputazione più grave, violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 15 anni, avvenuta tra ottobre 2023 e marzo dello scorso anno, quando Militello, impiegato come bidello, "con funzioni di vigilanza e pulizia dei locali", in più occasioni avrebbe portato la ragazza in un’aula o nella biblioteca scolastica, costringendola a subire e compiere atti sessuali e, secondo le accuse, l’avrebbe minacciata di farle del male se non fosse stata consenziente, schiaffeggiandola o bloccandole le mani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
