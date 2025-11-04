Abusi su due bambine la sentenza d’appello | 14 anni all’istruttore di equitazione

LECCEBRINDISI - Emessa la sentenza nel processo d’appello nei confronti di un istruttore di equitazione, 67enne, originario del Brindisino, accusato di aver molestato una pronipote per anni e un’allieva del maneggio della provincia di Lecce, all’epoca dei fatti 13enne.La sentenza emessa ieri ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

