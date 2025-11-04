Abetone stagione invernale 2025-26 | impianti pronti prorogata la gara per le seggiovie e sciovie comunali

Gli impianti del Consorzio Abetone Multipass si preparano in vista dell’apertura della nuova stagione. Con il 10 novembre infatti tutte le società aderenti al Consorzio (Società Abetone Funivia spa, Val di Luce Spa, Spir Srl, Maestri sci Abetone Srl) avranno ultimato le operazioni per la riapertura invernale, tra cui figurano collaudi, prove di soccorso, verifiche sugli impianti di innevamento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Abetone, stagione invernale 2025-26: impianti pronti, prorogata la gara per le seggiovie e sciovie comunali

