Abbiategrasso (Milano), 4 novembre 2025 – A bordo di uno scooter rubato non si fermano all'alt degli agenti di Polizia locale e poco dopo provocano uno scontro in viale del Cimitero schiantandosi contro un’autovettura: il passeggero del mezzo è stato poco dopo intercettato e denunciato, mentre proseguono le indagini per individuare anche il conducente. La fuga dopo l’alt della polizia locale. L’intervento della Polizia Locale risale all’ultimo fine settimana: due individui a bordo di uno scooter, poi risultato rubato, hanno attirato l'attenzione di un agente impegnato nel servizio scuole a causa dell'alta velocità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbiategrasso, fuggono in contromano sullo scooter rubato e si schiantano contro un'auto