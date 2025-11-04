Abbiamo scavato anche a mani nude le 11 ore dei soccorritori tra le macerie di Torre dei Conti

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il racconto di una giornata di speranza e disperazione con le squadre dei vigili del fuoco che hanno tentato di salvare Octav Stroici, operaio di 66 anni, morto sul lavoro poco dopo mezzanotte. 🔗 Leggi su Repubblica.it

abbiamo scavato anche a mani nude le 11 ore dei soccorritori tra le macerie di torre dei conti

© Repubblica.it - “Abbiamo scavato anche a mani nude”, le 11 ore dei soccorritori tra le macerie di Torre dei Conti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Abbiamo Scavato Mani Nude