Abbandono rifiuti Fiumicino punta sull’innovazione | nasce il progetto Eco Sight

Fiumicino, 4 novembre 2025 – Contrastare in modo efficace il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e migliorare la qualità della vita urbana: è questo l’obiettivo del nuovo progetto “Eco Sight”, approvato con la delibera n. 194 del 24 ottobre 2025 dal Comune di Fiumicino. L’iniziativa, parte integrante di una più ampia strategia di gestione ambientale digitale, prevede l’installazione di cinque videocamere intelligenti di sorveglianza, pensate per monitorare le aree più critiche del territorio e contrastare comportamenti incivili. Tre di queste saranno posizionate su strutture già esistenti, mentre due verranno noleggiate come foto-trappole con servizio di gestione cloud e storage. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

